“México representa un mercado atractivo para Nerds, caracterizado por consumidores receptivos a sabores intensos y nuevas experiencias”, declaró Massimo D’Ambrosio, Chief International Officer de Ferrara Candy Company. “Este lanzamiento constituye un hito fundamental en nuestra expansión global, para continuar llevando la experiencia multisensorial distintiva de Nerds a un público más amplio”.

La compañía apuesta por trasladar al mercado mexicano el producto que ha impulsado su negocio en Estados Unidos.

La llegada de Nerds ocurre en un mercado con miles de millones de dólares en juego. De acuerdo con Mordor Intelligence, el mercado mexicano de chocolate y confitería de azúcar alcanzó un valor de demanda de 6,700 millones de dólares en 2025, mientras que el valor de producción de la industria ascendió a 6,400 millones de dólares. Los hogares representaron 92.7% de la demanda, lo que refleja el peso del consumo doméstico en el sector.

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Dentro de esta categoría, los dulces sin chocolate representan una oportunidad para las marcas que buscan diferenciarse mediante sabores, texturas y formatos.

Canales de venta y campaña

La llegada de Nerds a México contempla dos variedades de Gummy Clusters. La versión Frutas estará disponible en presentaciones de 18, 40, 45, 142 y 540 gramos, mientras que la de Moras se comercializará en tamaños de 40, 45 y 142 gramos.

Los productos ya están disponibles en México, a través de tiendas de conveniencia, supermercados y plataformas de comercio electrónico.

La empresa acompañará la introducción de sus productos con la campaña “Despierta tus sentidos”, que incluye activaciones inmersivas, colaboraciones y contenidos con creadores. La estrategia gira en torno a tres atributos del producto: “Acidito, Crujiente, Gomita”, con los que busca convertir las características de sus dulces en una experiencia de marca.

Con esta campaña, Nerds pretende trasladar a espacios físicos y contenidos digitales una propuesta que hasta ahora ha encontrado parte de su exposición en la circulación de sus productos mediante distribuidores. El reto para la marca será convertir ese reconocimiento previo en una presencia comercial sostenida en México.