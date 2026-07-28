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Oreo pinta de morado sus galletas y lleva la euforia por BTS a México

La edición limitada de Oreo y BTS tiene sabor a hotteok e incluye 13 diseños coleccionables creados y aprobados por la agrupación.
mar 28 julio 2026 12:32 PM
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Las Oreo de BTS llegan a México: tienen sabor a hotteok y diseños aprobados por la banda
Las galletas Oreo BTS estarán disponibles hasta agotar existencias, según la demanda en los puntos de venta. (Nancy Malacara)

Oreo encontró la receta. La marca de Mondelēz sabe que cuando lanza productos en colaboración con otras marcas obtiene picos de consumo que difícilmente lograría en solitario. Esta vez encontró en el grupo coreano BTS un aliado con el alcance suficiente para acelerar la salida de sus galletas de los anaqueles.

La apuesta tiene dos momentos. El primero consiste en atraer a los seguidores de la banda, incluidos quienes no compran Oreo habitualmente. El segundo será convencerlos de continuar consumiendo la marca cuando termine la edición limitada.

“Un proyecto de cobranding genera un incremento. Generalmente vemos un pico de ventas porque despierta la intención de prueba y, después, permanece una tendencia a probar el resto de los productos de la marca”, dijo en entrevista con Expansión Blanca Escobar, directora de marketing de Oreo en México.

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Las galletas de BTS ya están disponibles en el mercado mexicano, aunque la CMO no reveló cuántos paquetes esperan vender ni cuánto aportará el lanzamiento a sus resultados en el país. Escobar confirmó, sin embargo, que las colaboraciones producen un aumento inmediato en la demanda. “Sí hay un pico y crea la experiencia”, señala.

La colaboración comenzó en Estados Unidos y Canadá. La preventa arrancó el 1 de junio y el producto llegó a los comercios estadounidenses a partir del día 8. México forma parte de una segunda fase que incluye a los mercados de América Latina y Europa.

“Esto responde a una negociación global. El lanzamiento acordado con la banda viene en dos olas. La primera incluye a los mercados de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Posteriormente comienza el lanzamiento en Latinoamérica y Europa, y ahí es donde entra México”, explica Escobar.

La edición estará disponible a nivel nacional en supermercados y tiendas de conveniencia. La marca calcula que permanecerá cerca de tres meses en el mercado, el periodo promedio de sus ediciones especiales, aunque podría terminar antes si se agotan las existencias.

Oreo mantendrá las presentaciones de su portafolio actual y sumará temporalmente el producto de BTS. El precio tampoco cambiará por la colaboración, aunque puede variar según el formato y el punto de venta.

La galleta viene en color morado y tiene sabor a hotteok, un panqueque coreano elaborado con azúcar morena que forma parte de la comida callejera de Seúl. También incluye 13 grabados aprobados por la banda, entre ellos los nombres de sus siete integrantes, el light stick del grupo, el corazón coreano y otros símbolos relacionados con BTS.

La agrupación intervino en la definición del sabor, el color, los diseños y la experiencia dirigida a sus seguidores.

“Ellos querían compartir un pedacito de su historia y de su infancia con cada persona que probara las galletas. También querían poner a su comunidad en el centro, y toda la colaboración giró alrededor de sus fans”, comenta la directiva.

La campaña de marketing incluye una convocatoria para crear una carta colectiva dirigida a BTS. Los mensajes de los seguidores se exhibirán en distintos puntos de la Ciudad de México, como una extensión de las cartas que ARMY suele enviar a los integrantes del grupo.

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BTS se convierte en el socio para provocar la compra

La colaboración coincide con el regreso de los siete integrantes de BTS después de concluir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El grupo lanzó en marzo de 2026 su primer álbum conjunto en más de tres años y comenzó una nueva gira mundial.

BTS conecta con más de 90 millones de integrantes de ARMY en el mundo y acumula más de 25 récords Guinness. México es uno de sus mercados relevantes, con más de 14 millones de seguidores del K-pop en Spotify, de acuerdo con las cifras compartidas por la marca.

El tamaño de la comunidad deja ver por qué Mondelēz eligió a la agrupación para su siguiente lanzamiento. Los nombres y símbolos grabados convierten el producto en una colección, por lo que un mismo consumidor puede comprar varios paquetes para encontrar diseños distintos.

Oreo ha recurrido anteriormente a la música, el entretenimiento y otras categorías de consumo para renovar temporalmente su producto. La marca ha lanzado colaboraciones con Lady Gaga, Pokémon, Super Mario, Coca-Cola y Supreme.

Con Lady Gaga presentó galletas rosas con crema verde inspiradas en el álbum Chromatica. Para Pokémon y Super Mario utilizó personajes distintos en los grabados, una fórmula que incentivó la búsqueda y el intercambio de piezas. En la alianza con Coca-Cola, ambas compañías desarrollaron productos inspirados en el sabor del refresco.

En México, Oreo también recurrió en 2026 a una campaña protagonizada por las llamadas “vacas Oreo” y lanzó una presentación de leche en colaboración con Santa Clara. La estrategia utilizó el ritual de acompañar las galletas con leche para extender la presencia de la marca a otra categoría.

BTS agrega un elemento que aquellas alianzas también buscaron aprovechar: una comunidad dispuesta a coleccionar productos relacionados con sus artistas, personajes o marcas favoritas.

“Esta colaboración busca atraer nuevos consumidores y mostrar que Oreo evoluciona con ellos. La marca está en constante movimiento a partir de la escucha y el entendimiento de lo que quiere el consumidor”, afirma Escobar.

“Buscamos que las personas prueben la galleta, se enamoren de la experiencia y después continúen buscando en Oreo otro tipo de propuestas que vendrán más adelante”, añade la directiva.

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