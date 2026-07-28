Las Oreo de BTS llegan a México: tienen sabor a hotteok y diseños aprobados por la banda

Las galletas de BTS ya están disponibles en el mercado mexicano, aunque la CMO no reveló cuántos paquetes esperan vender ni cuánto aportará el lanzamiento a sus resultados en el país. Escobar confirmó, sin embargo, que las colaboraciones producen un aumento inmediato en la demanda. “Sí hay un pico y crea la experiencia”, señala.

La colaboración comenzó en Estados Unidos y Canadá. La preventa arrancó el 1 de junio y el producto llegó a los comercios estadounidenses a partir del día 8. México forma parte de una segunda fase que incluye a los mercados de América Latina y Europa.

“Esto responde a una negociación global. El lanzamiento acordado con la banda viene en dos olas. La primera incluye a los mercados de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Posteriormente comienza el lanzamiento en Latinoamérica y Europa, y ahí es donde entra México”, explica Escobar.

La edición estará disponible a nivel nacional en supermercados y tiendas de conveniencia. La marca calcula que permanecerá cerca de tres meses en el mercado, el periodo promedio de sus ediciones especiales, aunque podría terminar antes si se agotan las existencias.

Oreo mantendrá las presentaciones de su portafolio actual y sumará temporalmente el producto de BTS. El precio tampoco cambiará por la colaboración, aunque puede variar según el formato y el punto de venta.

La galleta viene en color morado y tiene sabor a hotteok, un panqueque coreano elaborado con azúcar morena que forma parte de la comida callejera de Seúl. También incluye 13 grabados aprobados por la banda, entre ellos los nombres de sus siete integrantes, el light stick del grupo, el corazón coreano y otros símbolos relacionados con BTS.

La agrupación intervino en la definición del sabor, el color, los diseños y la experiencia dirigida a sus seguidores.

“Ellos querían compartir un pedacito de su historia y de su infancia con cada persona que probara las galletas. También querían poner a su comunidad en el centro, y toda la colaboración giró alrededor de sus fans”, comenta la directiva.

La campaña de marketing incluye una convocatoria para crear una carta colectiva dirigida a BTS. Los mensajes de los seguidores se exhibirán en distintos puntos de la Ciudad de México, como una extensión de las cartas que ARMY suele enviar a los integrantes del grupo.