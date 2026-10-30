Victoria apuesta por el colibrí, la animación artesanal y Juan Gabriel para su campaña de Día de Muertos

La película retoma la creencia de que la visita del ave simboliza la presencia de un ser querido fallecido. El relato incorpora escenarios inspirados en volcanes y jardines botánicos de México, además de taquerías, cantinas y restaurantes. Así, la elección también vincula la historia con espacios de consumo de cerveza .

“Amor Eterno”, de Juan Gabriel, acompaña el reencuentro de la pareja con una versión grabada en vivo en Bellas Artes.

La película combina escenas con actores y más de 90 segundos de animación cuadro por cuadro, conocida como stop motion. Para crear estas secuencias, el equipo fotografió un colibrí de madera de 35 centímetros en distintas posiciones y realizó 130 movimientos del ave, además elaboró a mano 4,013 flores de cempasúchil de papel maché.

De acuerdo con la marca, la animación requirió más de 2,352 cuadros y más de 125 horas de trabajo, al ser una elaboración artesanal que Victoria también incorpora al argumento con el que presenta la campaña.

Una campaña que también vende productos

El trabajo manual tiene un antecedente inmediato en “A ti, ¿quién te espera?”, la campaña de 2025 desarrollada con Wieden+Kennedy México y dirigida por el dúo YUCA, el cortometraje utilizó más de 2,500 cuadros pintados a mano para contar la historia del comerciante Jorge y Rogelio, su xoloitzcuintle.

El perro también apareció en una edición especial de cerveza, además, Victoria presentó el “Cajaltar”, un empaque de 12 latas que podía transformarse en una ofrenda.

El empaque extendió la participación del consumidor más allá de mirar un anuncio, pues la compra incorporaba un objeto que podía utilizar durante la celebración, una conexión entre contenido y producto que la marca retoma este año con el colibrí.

La estrategia también ha salido de la categoría de cerveza. En 2023, Victoria presentó “Una noche para ponernos al día” y lanzó una segunda colaboración con Panam, integrada por tenis, chamarras y playeras de edición limitada.

