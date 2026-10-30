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Victoria apuesta por el colibrí, la animación artesanal y Juan Gabriel para su campaña de Día de Muertos

La marca de cerveza lleva más de una década asociando su marca con Día de Muertos, ahora el reto es renovar sus historias y mantener la expectativa sin volver predecible su campaña anual.
vie 30 octubre 2026 04:58 PM
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Javier observa un colibrí frente a un campo de cempasúchil en la campaña de Día de Muertos 2026 de Victoria.
El colibrí representa el regreso de Carmen para reencontrarse con su esposo Javier en “El amor es eterno”, la campaña de Victoria para Día de Muertos 2026. (Cortesía
)

Victoria lleva más de una década lanzando campañas y productos especiales para Día de Muertos, este año, la cerveza de Grupo Modelo retoma al colibrí como protagonista de “El amor es eterno”, una película desarrollada con Wieden+Kennedy México.

El personaje también aparece en una edición especial de cerveza, anuncios digitales, publicidad exterior y materiales para puntos de venta; así la marca conecta la historia de la película con el producto que el consumidor encuentra en las tiendas.

La marca ya había utilizado al ave en 2022, después recurrió a otros relatos y personajes, incluido el xoloitzcuintle que protagonizó su campaña de 2025. La nueva historia ocurre en una taquería que Javier soñó construir con su esposa, Carmen, quien regresa del Mictlán en forma de colibrí para acompañarlo en la inauguración.

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La película retoma la creencia de que la visita del ave simboliza la presencia de un ser querido fallecido. El relato incorpora escenarios inspirados en volcanes y jardines botánicos de México, además de taquerías, cantinas y restaurantes. Así, la elección también vincula la historia con espacios de consumo de cerveza .

“Amor Eterno”, de Juan Gabriel, acompaña el reencuentro de la pareja con una versión grabada en vivo en Bellas Artes.

La película combina escenas con actores y más de 90 segundos de animación cuadro por cuadro, conocida como stop motion. Para crear estas secuencias, el equipo fotografió un colibrí de madera de 35 centímetros en distintas posiciones y realizó 130 movimientos del ave, además elaboró a mano 4,013 flores de cempasúchil de papel maché.

De acuerdo con la marca, la animación requirió más de 2,352 cuadros y más de 125 horas de trabajo, al ser una elaboración artesanal que Victoria también incorpora al argumento con el que presenta la campaña.

Una campaña que también vende productos

El trabajo manual tiene un antecedente inmediato en “A ti, ¿quién te espera?”, la campaña de 2025 desarrollada con Wieden+Kennedy México y dirigida por el dúo YUCA, el cortometraje utilizó más de 2,500 cuadros pintados a mano para contar la historia del comerciante Jorge y Rogelio, su xoloitzcuintle.

El perro también apareció en una edición especial de cerveza, además, Victoria presentó el “Cajaltar”, un empaque de 12 latas que podía transformarse en una ofrenda.

El empaque extendió la participación del consumidor más allá de mirar un anuncio, pues la compra incorporaba un objeto que podía utilizar durante la celebración, una conexión entre contenido y producto que la marca retoma este año con el colibrí.

La estrategia también ha salido de la categoría de cerveza. En 2023, Victoria presentó “Una noche para ponernos al día” y lanzó una segunda colaboración con Panam, integrada por tenis, chamarras y playeras de edición limitada.

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La colección incluyó poco más de 3,000 pares de tenis con un precio anunciado de 1,350 pesos, con lo que la campaña encontró otra vía para llegar al consumidor mediante artículos que podían conservarse después de la temporada.

En 2024, “Recuérdame viviendo” centró la historia en las canciones, la ropa y los lugares que mantienen presente a una persona fallecida, pero acá el relato propuso recordar a los seres queridos mediante experiencias que continúan en la vida cotidiana.

El colibrí apareció cuando Victoria y Ogilvy México crearon “Somos Ofrendas Vivas”, una campaña con tres historias sobre la visita de quienes murieron, aquel año la marca también presentó Victoria Cempasúchil, inspirada en la leyenda de Xóchitl y Huitzilin.

La secuencia deja ver la fórmula comercial que incorpora símbolos de la celebración y productos de temporada, pero cada edición cambia el relato y su ejecución, al tiempo que acumula antecedentes que pueden reforzar la asociación entre Victoria y Día de Muertos.

Este año, el video publicado en el canal oficial de Victoria México , titulado “La muerte es temporal, el amor es eterno”, registró cerca de 69.1 millones de reproducciones al momento de la consulta en la plataforma.

La continuidad de Victoria en Día de Muertos ya funciona como una franquicia publicitaria, con una nueva entrega cada año y una fecha fija para captar la atención del consumidor, el reto será sostener la expectativa sobre lo que presentará la marca, porque repetir los códigos puede fortalecer su reconocimiento, hasta que la familiaridad haga demasiado predecible la siguiente campaña.

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Día de Muertos

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