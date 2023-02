Estados Unidos podría prohibir que decenas de miles de migrantes que lleguen a su frontera con México soliciten asilo, indicó el martes una propuesta vista como la medida de mayor alcance hasta el momento del gobierno del presidente Joe Biden para disuadir a las personas de traspasar la zona limítrofe sin autorización.

De acuerdo con las nuevas normas, los migrantes que no usen las vías legales actuales para ingresar a Estados Unidos o que no busquen protección en los países por los que pasan en ruta al territorio estadounidense se considerarán automáticamente no aptos para el asilo, a menos que califiquen para ciertas excepciones.