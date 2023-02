Aunque los gobiernos de México y Argentina también han ofrecido acoger como nacionales a los afectados por la medidas del régimen sandinista, no han hecho una critica directa a Daniel Ortega o a este tipo de medidas, como el destierro y la persecución a la oposición.

El 9 de febrero el gobierno de Nicaragua liberó a 222 presos políticos, los expulsó a Estados Unidos y les retiró la nacionalidad. Una semana después, Managua despojó de ciudadanía a 94 disidentes que en su mayoría ya están residiendo en el extranjero. A todos ellos España ofreció la nacionalidad.

Entre los afectados figuran la exprecandidata presidencial Cristiana Chamorro, la excomandante guerrillera Dora María Téllez; el novelista y exvicepresidente del país Sergio Ramírez, así como la escritora Gioconda Belli.

Boric, la gran voz crítica desde la izquierda

El presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó de dictador a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, tras solidarizarse con opositores despojados de su nacionalidad nicaragüense.

"No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. No están solos!", señaló el mandatario chileno en un mensaje publicado el sábado 18 de febrero.

Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto.



No están solos! https://t.co/7f8kMGwx1m — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 18, 2023

La Cancilleria chilena ya expresó el jueves 16 de febrero su condena a la decisión del gobierno de Ortega de quitarle la nacionalidad a 94 opositores nicaragüenses en el exilio.