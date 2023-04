El tiroteo se produjo esta mañana en un edificio del centro, que según algunos medios locales es la sede de un banco.

La policía informó en el lugar de los hechos sobre los cinco fallecidos y también explicó que las seis personas heridas fueron trasladadas a hospitales de la zona.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, anunció en redes sociales que se dirige al lugar del suceso. El alcalde de la ciudad, Craig Greenberg, pidió a los ciudadanos que se mantengan alejados de esta zona.

LMPD has confirmed a shooting situation in downtown Louisville with multiple casualties. I am headed there now. Please pray for all of the families impacted and for the city of Louisville. ^AB

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) April 10, 2023