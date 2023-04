Cuáles son los efectos del consumo de fentanilo en Estados Unidos

"El gobierno estadounidense está utilizando todas las herramientas a su disposición para combatir la epidemia de fentanilo", dijo ante la prensa Garland.

Esta es la magnitud de esta epidemia y el impacto en Estados Unidos.

¿Qué pasa con el fentanilo en Estados Unidos?

El mercado de opioides en los Estados Unidos ha fluctuado entre el uso de heroína y el uso no médico de opioides farmacéuticos. La epidemia del uso no médico de opiáceos ahora está mezclando heroína con fentanilo o, a veces, reemplazándola por completo.

“El uso no médico de opioides farmacéuticos comenzó a aumentar en 1997, coincidiendo con un aumento en las prescripciones de opioides para el control del dolor, en particular para el control del dolor crónico no relacionado con el cáncer, y entre ese año y 2005, el número de prescripciones de este tipo aumentó más del 500%”, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2022.

No obstante, la crisis relacionada con el consumo de fentanilo inició en 2014.

El fentanilo es un opioide sintético que es más de 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces. Hay dos tipos de fentanilo: el farmacéutico y el fabricado ilícitamente. El fentanilo farmacéutico es recetado por médicos para tratar el dolor severo, especialmente después de la cirugía o en cáncer en estados avanzados.