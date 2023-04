Un segundo frente judicial se abre para el expresidente Donald Trump. Este martes, inicia un juicio civil en Nueva York relacionado con una presunta violación contra la escritora E. Jean Carroll con la selección del jurado.

Se espera que el expresidente no asista a la corte. El juez Lewis A. Kaplan ha dejado a Trump, de 76 años, y a Carroll, de 79 años, la decisión sobre si acudir o no, y mientras que los abogados de la denunciante han anunciado que ella piensa asistir a todas las sesiones, los del expresidente escribieron la pasada semana a Kaplan anunciándole que "no desea comparecer en el juicio”.