La temperatura global promedio registró el martes 4 de julio un nuevo récord histórico de 17,18 grados Celsius (62,92 Fahrenheit), informó este miércoles la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Esta temperatura superó el anterior registro que se tuvo hace apenas un mes anterior, el lunes 3 de junio se tuvo 17.01 Celsius (62.62 Fahrenheit), de acuerdo con los registros que comenzaron en 1979.

Ambos registros rompieron con la barrera que se registró en 2016, durante el último evento climático global de El Niño, cuando la temperatura promedio global alcanzó los 16,92 °C.

De acuerdo con la NOAA, el efecto de El Niño podría causar un verano lluvioso en el sur de Estados Unidos y en la costa del Golfo de México.

Así lo confirmó también la Organización Meteorológica Mundial, de la ONU, quien informó este martes que El Niño regresó . Los expertos predijeron que, combinado con el aumento del calor del calentamiento global antropogénico, conduciría a más temperaturas récord.

“El Niño aún no ha alcanzado su punto máximo y el verano todavía está en pleno apogeo en el hemisferio norte, por lo que no sería sorprendente que el récord se rompiera nuevamente en los próximos días o semanas”, expresó el Dr. Paulo Ceppi, profesor de ciencias del clima en el Instituto Grantham, Imperial College de Londres.

El experto en huracanes y marejadas ciclónicas, Michael Lowry, compartió en Twitter una gráfica en donde se muestra la calidez de los días recientes derivado del fenómeno de El Niño.

Here's a look at the daily build of El Niño across the eastern equatorial Pacific (Niño 3.4 monitoring region) since March 2023. Weekly sea surface temperature anomalies are nearly square between 1997 and 2015 for the week ending July 3rd (2015 warmest of the modern years). pic.twitter.com/vtpV7qsggn

— Michael Lowry (@MichaelRLowry) July 3, 2023