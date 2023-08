La seguridad: el tema que definirá las elecciones en Ecuador

Dos días antes del homicidio de Villavicencio, la presidencia del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamaint, denunció que las autoridades del organismo han recibido amenazas de muerte en medio del proceso para los comicios generales del 20 de agosto.

"En lo personal, no he recibido amenazas de muerte. Esperamos que eso no suceda, pero no podría decir lo mismo de otros consejeros que sí las han recibido", expresó la funcionaria en declaraciones a la prensa.

Atamaint indicó que los funcionarios públicos están "expuestos a esas circunstancias, no solamente de recibir amenazas (de muerte), sino violencia política", como insultos en redes sociales.

Un problema que se agrava

Una guerra por el poder entre bandas del narcotráfico ha derivado en constantes masacres carcelarias, algunas de las peores registradas en América Latina y que dejan más de 430 presos muertos desde 2021.

En 2022, los asesinatos casi se duplicaron con respeto al año anterior, 25 por cada 25,000 habitantes. Para 2023, pasaría a una tasa de hasta 40, según proyecciones de expertos.

Con salida al Pacífico y ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, Ecuador ha incautado unas 530 toneladas de drogas desde 2021, cuando asumió el mandatario Guillermo Lasso.

El derechista disolvió en mayo la opositora Asamblea Nacional, en medio de un juicio político que enfrentaba por supuesta corrupción.