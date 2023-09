La expansión de los BRICS: una advertencia a la que Estados Unidos debe escuchar

"Si el precio del petróleo se fija en una moneda distinta al dólar, por ejemplo, o al menos en parte (...) eso es un gran cambio", concluyó.

Sin beneficios en el corto plazo

Algunos inversionistas y analistas económicos se muestran escépticos de que la expansión conduzca a un aumento de la inversión extranjera directa (IED) dentro del bloque.

"Egipto ha estado esperando una gran cantidad de inversión extranjera directa de Arabia Saudita (...) y el dinero del Golfo no llega, y no es porque no estén en la organización BRICS, sino porque la propuesta no es atractiva", dijo Viktor Szabo, gestor de cartera en abrdn en Londres, a la agencia Reuters.

Aun así, los líderes de los BRICS y otros inversionistas alabaron el mayor peso económico de la expansión. Los nuevos miembros aumentarían la participación del bloque en el PIB mundial de 26% a 29% y el comercio de bienes de 18% a 21%, dijo Li Kexin, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en una conferencia de prensa el jueves 24 de agosto.

"No sé si diría que es un cambio de juego, pero en términos de apertura de los mercados de consumo hay escala allí", dijo Ola El-Shawarby, subgerente de cartera para estrategia de acciones de mercados emergentes de Van Eck en Nueva York, a la agencia británica.