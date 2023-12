En qué consiste el fondo de pérdidas y daños aprobado en la COP28

FILE PHOTO: A climate activist holds a placard during a vigil to mark the opening day of the COP28 summit outside the offices of the BBC in Salford, Britain, November 30, 2023. Un activista climático sostiene un cartel durante una vigilia para conmemorar el día de apertura de la cumbre de la COP28 fuera de las oficinas de la BBC en Salford, Gran Bretaña, el 30 de noviembre de 2023.

(FOTO: REUTERS/Phil Noble/Foto de achivo)