El país centroeuropeo, que no pertenece a la Unión Europea (UE) y presume de neutralidad en muchos frentes, recibió uno de los castigos más duros por parte de Donald Trump. Desde la primera hora del jueves, todas las exportaciones provenientes del país deben pagar un arancel de 39%, uno de los más altos, solo después de la tasa de 50% que reciben los bienes provenientes de India y Brasil.

La economía suiza, enfocada fuertemente en la exportación de bienes y servicios, puede sufrir un gran daño derivado de las restricciones comerciales de Estados Unidos, el tercer principal destino de los productos suizos, solo por detrás de Alemania y China.

El superávit suizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado originalmente en abril con imponer un arancel del 31% a Suiza, lo que llevó al país a decidir negociar con Washington.

En comparación, los 27 países que integran la UE alcanzaron su propio acuerdo con Trump y se les gravará con aranceles del 15%, luego de haber negociado una amenaza anterior de 30%. Aunque el acuerdo negociado fue calificado como una capitulación por algunos de los miembros del bloque.

De acuerdo con la administración Trump, la tasa impuesta se basa principalmente en el superávit comercial que los países tienen con Estados Unidos.

De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el comercio de bienes y servicios de Estados Unidos con Suiza ascendió a un total de 188,000 millones de dólares en 2024, un 10.4%(17,700 millones de dólares) más que en 2023.