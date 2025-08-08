Publicidad

Suiza, el país europeo más golpeado por los aranceles, quiere un acuerdo

La presidenta Karin Keller-Sutter y su ministro de Economía viajaron a Washington de emergencia para obtener un trato sobre los gravámenes, sin lograr avances.
vie 08 agosto 2025 07:28 AM
La presidenta de la Confederación Suiza, Karin Keller-Sutter (R) y el ministro suizo de Economía, Guy Parmelin, se van del Departamento de Estado después de una reunión con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington, DC, el 6 de agosto de 2025.
Keller-Sutter, que también es la ministra de finanzas del país, y Parmelin, que también es el vicepresidente, viajaron a Estados Unidos "para facilitar reuniones con las autoridades estadounidenses en un plazo breve y mantener conversaciones con el fin de mejorar la situación arancelaria para Suiza".

Los altos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a decenas de países entraron en vigor el jueves, elevando el gravamen promedio de importación de Estados Unidos a un máximo de un siglo. Suiza es, por mucho, el país de Europa más afectado por estas medidas, por lo que busca un acuerdo en cuanto sea posible.

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos comenzó a cobrar el sobrecargo del 10% al 50% a las 00:01, tiempo del este (23:01 del miércoles, tiempo de Ciudad de México), tras semanas de suspenso sobre las cifras finales y frenéticas negociaciones con países que buscan bajarlos.

El país centroeuropeo, que no pertenece a la Unión Europea (UE) y presume de neutralidad en muchos frentes, recibió uno de los castigos más duros por parte de Donald Trump. Desde la primera hora del jueves, todas las exportaciones provenientes del país deben pagar un arancel de 39%, uno de los más altos, solo después de la tasa de 50% que reciben los bienes provenientes de India y Brasil.

La economía suiza, enfocada fuertemente en la exportación de bienes y servicios, puede sufrir un gran daño derivado de las restricciones comerciales de Estados Unidos, el tercer principal destino de los productos suizos, solo por detrás de Alemania y China.

El superávit suizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado originalmente en abril con imponer un arancel del 31% a Suiza, lo que llevó al país a decidir negociar con Washington.

En comparación, los 27 países que integran la UE alcanzaron su propio acuerdo con Trump y se les gravará con aranceles del 15%, luego de haber negociado una amenaza anterior de 30%. Aunque el acuerdo negociado fue calificado como una capitulación por algunos de los miembros del bloque.

De acuerdo con la administración Trump, la tasa impuesta se basa principalmente en el superávit comercial que los países tienen con Estados Unidos.

De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el comercio de bienes y servicios de Estados Unidos con Suiza ascendió a un total de 188,000 millones de dólares en 2024, un 10.4%(17,700 millones de dólares) más que en 2023.

El comercio total de bienes de Estados Unidos con Suiza se estimó en 88,400 millones de dólares en 2024. Las exportaciones estadounidenses de bienes a Suiza en 2024 fueron de 25,000 millones de dólares, un 9.9 % menos (27,000 millones de dólares) que en 2023.

Las importaciones estadounidenses de bienes desde Suiza en 2024 totalizaron 63,300 millones de dólares, un 21.1 % más (11,000 millones de dólares) que en 2023. El déficit comercial de bienes de Estados Unidos con Suiza fue de 38,300 millones de dólares en 2024, un aumento del 56.1 % (13.800 millones de dólares) con respecto a 2023.

Sin embargo, Estados Unidos tiene un superávit comercial en servicios, pues las exportaciones de servicios estadounidenses a Suiza en 2024 fueron de 64,700 millones de dólares, mientras que las importaciones de servicios estadounidenses desde Suiza en 2024 fueron de 35,000 millones de dólares.

Un tercio de los bienes que Estados Unidos importa de Suiza son productos farmacéuticos, el producto de exportación más importante de Suiza, indica la Fundación Americosuiza.

Otro producto muy importado por los estadounidenses desde Suiza son los relojes de metales preciosos, pues un 98% de estos accesorios que se venden en el país norteamericano son de fabricación helvética.

Una negociación contrarreloj

La presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, y su ministro de Economía, Guy Parmelin, viajaron a Washington de emergencia el martes para intentar reducir los aranceles.

"El objetivo es presentar una oferta más atractiva a los Estados Unidos en un intento de reducir el nivel de aranceles recíprocos para las exportaciones suizas, teniendo en cuenta las preocupaciones estadounidenses".

Sin embargo, las conversaciones no dieron frutos. Keller-Sutter abandonó la capital estadounidense el miércoles sin un acuerdo. Aunque dijo que tuvo una "muy buena reunión" con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, Keller-Sutter no se sentó con Trump ni con ninguno de sus principales representantes comerciales, dijeron dos fuentes a Reuters.

Su propuesta de una tasa arancelaria del 10% fue rechazada por los funcionarios estadounidenses, añadió una de las fuentes.

Estados Unidos busca que Suiza compre más productos energéticos y de defensa, según indicó una fuente helvética conocedora de las discusiones.

Parmelin ya había planteado la posibilidad de que Suiza compre gas natural licuado (GNL) estadounidense como una de las opciones para asegurar un mejor acuerdo.

"Fíjense en la Unión Europea, prometieron comprar GNL. Suiza también importa GNL, quizá sea una vía", señaló.

En virtud del acuerdo que la UE alcanzó con Washington el mes pasado para asegurarse un arancel del 15%, Bruselas se comprometió a comprar 750,000 millones de dólares en GNL, crudo y productos de energía nuclear en los próximos tres años.

Aunque la UE no se comprometió formalmente a comprar más armamento estadounidense, sí indicó que habrá un aumento del gasto en defensa en consonancia con los mayores compromisos de la OTAN. Suiza ya adquiere parte de su material militar a Estados Unidos y realizó un pedido de 6,000 millones de francos (7,430 millones de dólares) para comprar aviones de combate Lockheed Martin Lightning II.

Las conversaciones comerciales entre Suiza y Estados Unidos continuarán, dijo a Reuters otra fuente helvética familiarizada con las discusiones. La persona, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto, cree que habrá un acuerdo en última instancia, aunque se necesitaba más tiempo.

Con información de Reuters y AFP

