Keller-Sutter, que también es la ministra de finanzas del país, y Parmelin, que también es el vicepresidente, viajaron a Estados Unidos "para facilitar reuniones con las autoridades estadounidenses en un plazo breve y mantener conversaciones con el fin de mejorar la situación arancelaria para Suiza", dijo el gobierno en un comunicado.
"El objetivo es presentar una oferta más atractiva a los Estados Unidos en un intento de reducir el nivel de aranceles recíprocos para las exportaciones suizas, teniendo en cuenta las preocupaciones estadounidenses".
Sin embargo, las conversaciones no dieron frutos. Keller-Sutter abandonó la capital estadounidense el miércoles sin un acuerdo. Aunque dijo que tuvo una "muy buena reunión" con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, Keller-Sutter no se sentó con Trump ni con ninguno de sus principales representantes comerciales, dijeron dos fuentes a Reuters.
Su propuesta de una tasa arancelaria del 10% fue rechazada por los funcionarios estadounidenses, añadió una de las fuentes.
Estados Unidos busca que Suiza compre más productos energéticos y de defensa, según indicó una fuente helvética conocedora de las discusiones.
Parmelin ya había planteado la posibilidad de que Suiza compre gas natural licuado (GNL) estadounidense como una de las opciones para asegurar un mejor acuerdo.
"Fíjense en la Unión Europea, prometieron comprar GNL. Suiza también importa GNL, quizá sea una vía", señaló.
En virtud del acuerdo que la UE alcanzó con Washington el mes pasado para asegurarse un arancel del 15%, Bruselas se comprometió a comprar 750,000 millones de dólares en GNL, crudo y productos de energía nuclear en los próximos tres años.
Aunque la UE no se comprometió formalmente a comprar más armamento estadounidense, sí indicó que habrá un aumento del gasto en defensa en consonancia con los mayores compromisos de la OTAN. Suiza ya adquiere parte de su material militar a Estados Unidos y realizó un pedido de 6,000 millones de francos (7,430 millones de dólares) para comprar aviones de combate Lockheed Martin Lightning II.
Las conversaciones comerciales entre Suiza y Estados Unidos continuarán, dijo a Reuters otra fuente helvética familiarizada con las discusiones. La persona, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto, cree que habrá un acuerdo en última instancia, aunque se necesitaba más tiempo.
Con información de Reuters y AFP