La premio Nobel de la Paz 2023 crítica el "régimen religioso tiránico” de Irán

Sus dos hijos están exiliados en Francia desde 2015 y hace más de ocho años que no ven a su madre. Ninguno de los dos sabe si volverán a verla con vida.

"Personalmente, soy bastante pesimista", confesó Kiana. "Quizá la vea dentro de 30 o 40 años, pero si no es así, no creo que vuelva a verla nunca. Pero no pasa nada porque mi madre siempre estará conmigo en mi corazón y con mi familia".

Su hermano, Ali, se mostró "muy muy optimista". "Creo en nuestra victoria", afirmó.

Las protestas en Irán tras la muerte de Amini fueron duramente reprimidas. Según la ONG Iran Human Rights (IHR), 551 manifestantes, entre ellos decenas de mujeres y niños, murieron a manos de las fuerzas de seguridad, y miles más fueron detenidos.

Los padres y el hermano de Mahsa Amini debían recibir el domingo en una ceremonia en Francia el premio Sájarov concedido a título póstumo a la joven. Sin embargo, las autoridades iraníes les impidieron viajar, afirmó su abogada en Francia.

"El pueblo iraní, con perseverancia, superará la represión y el autoritarismo", aseguró Mohammadi. "No lo duden, es una certeza".

Los premios Nobel de las demás disciplinas (literatura, química, medicina, física y economía) también fueron entregados el domingo en Estocolmo en presencia del rey de Suecia.