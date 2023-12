Nueva York: la ciudad refugio que vive una crisis con los migrantes

Muchos de los recién llegados a Nueva York son solicitantes de refugio. La ciudad tiene la obligación legal de proporcionar camas a las personas que las soliciten. Durante el otoño de 2022 la población en los refugios urbanos alcanzó una cifra récord y desde entonces no ha hecho más que crecer, de acuerdo con un reporte de The New York Times.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró el estado de emergencia el 7 de octubre por la crisis, que puso en evidencia las fisuras entre los demócratas en relación al tema migratorio. El ejecutivo local estima que los costos para alojar y cuidar a los recién llegados puede ser de 12,000 millones de dólares a los recién llegados durante tres años.

"No tenemos capacidad", dijo en septiembre la también demócrata gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, a CNN. "Llegamos al límite, si van a dejar su país, vayan a otro lugar", agregó.

"El presidente y la Casa Blanca le han fallado a la ciudad de Nueva York", dijo Adams en abril en una rara y más expresa crítica a Washington.

Venezuela: el país de origen de muchos de los migrantes

Muchas de las personas que llegaron a Nueva York durante 2022 y 2023 son venezolanos que entraron por la frontera sur.

La ONU estima que más de 7 millones de venezolanos han migrado huyendo de una grave crisis política y económica. Se trata de la segunda mayor crisis de desplazamiento externo del mundo