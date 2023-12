Chile vota de nuevo en en un intento por cambiar de constitución

Más de 15 millones de chilenos estaban habilitados para pronunciarse "a favor" o "en contra" de la segunda iniciativa constitucional que votan en menos de dos años tras el estallido social de 2019.

Se prevé que la autoridad electoral divulgue resultados consolidados hacia las 20:00 (17:00 horas, tiempo de Ciudad de México).

El presidente chileno, Gabriel Boric, votó a media mañana en su localidad natal de Punta Arenas, en el sur del país, y en un mensaje a medios afirmó que, independientemente del resultado, el gobierno seguirá trabajando para atender los temas críticos para la ciudadanía, como la seguridad y la salud.

"Es importante que confiemos en la ciudadanía, es importante que hoy día este proceso se realice de manera pacífica, con la alegría sana (de) que nuestras instituciones funcionan", dijo.

El texto disminuye el peso del Estado, es más favorable al mercado, y podría limitar algunos derechos, como el aborto terapéutico, y endurece el trato a los migrantes con la expulsión "en el menor tiempo posible" de quienes estén en situación irregular.

Por meses, los sondeos mostraron que es probable también se rechace esta propuesta, aunque la brecha se redujo en el período previo al referéndum.

La última encuesta de la firma Cadem, realizada el 1 de diciembre antes de un bloqueo electoral de 15 días, mostró que el 47% planeaba votar en contra (-3 puntos desde el 10 de noviembre) frente al 38% que planea aprobarlo (+6 puntos).

Todo, ante un bajísimo interés de la población.

"No me interesa mucho la elección. Voy a votar porque es obligatorio, pero sé que no va a terminar en nada, va a terminar todo igual", dijo a la AFP Paula, técnico en enfermería de 24 años.