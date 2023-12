A sus 73 años, María Elena lleva más tiempo sin ver a su hija que el que vivió con ella. Laura dejó su casa a los 19, con sus dos hermanos, para buscar una oportunidad en Nueva York. Ella la encontró como mesera en un restaurante en Brooklyn. Ellos, después de trabajar un rato en la construcción, decidieron regresar a México. Uno se volvió taxista y el otro murió de cirrosis. Ahora, Laura tiene 41 años, un matrimonio con un salvadoreño y tres hijos, el mayor de 17, el que le sigue 12 y el menor 4.

“No conozco a mis nietos en persona. Ya no veo la hora de verlos”, cuenta Maria Elena. La razón es porque después de tantos años, Laura y su marido aún no han logrado regularizar sus situación migratoria en Estados Unidos, y aunque sus hijos nacieron ahí, tampoco quieren correr el riesgo de que salgan del país. Son parte del estimado de 10.5 millones de migrantes no autorizados en Estados Unidos, de acuerdo con datos de 2021 de Pew Research Center.

El miedo de Laura no es en vano, pues 2023 fue un año en el que las normas migratorias se endurecieron bajo la administración de Biden. Tan solo hace unos días, Texas “inició la batalla” contra migrantes y promulgó la ley SB4, calificada por los críticos como una de las leyes antiinmigratorias más duras de Estados Unidos. A partir de marzo de 2024 el trato a inmigrantes se endurecerá y permitirá a autoridades locales preguntar por papeles en cualquier parte. De no tenerlos, la persona puede ser detenida y deportada a México. Este discurso y miedo es justo el que Laura quiere evitar a toda costa.

Pero este no será el caso de la visita de su madre. Después de tres años de trámites, Maria Elena logró ir a su encuentro. Solo trae puesto un suéter de lana gris, encima de una camisa de manga larga, y una mochila con todas sus pertenencias para pasar 15 días en el Nueva York decembrino, cuyas temperaturas pueden alcanzar los menos cinco grados.

“Es que ellos nos dijeron que no podíamos traer muchas cosas”, se justifica mientras señala un gafete naranja que trae puesto. “Y también nos dijeron que no trajerámos nada de valor, pero a mi hija le traje su medalla de oro de la Virgen de Guadalupe que dejó en la casa cuando se fue. Y no me la cacharon. Se la voy a dar”, dice con una sonrisa de niña traviesa.

“Ellos”, los que le dan indicaciones, son coordinadores de Pulso Nueva York y le dan las instrucciones a María Elena y a 29 personas más que vienen en el mismo vuelo. Esta es una empresa que desde 2017 se dedica a ayudar a las familias con la gestión de sus trámites migratorios para reencontrase en Estados Unidos. En el vuelo, todos los que vienen con Pulso Nueva York se identifican porque son personas de la tercera edad y portan gafetes naranjas con el logo de la compañía.

“¿Ya solo falta una hora, verdad?”, pregunta cada media hora. “Es que estoy muy emocionada, no me puedo dormir. O si me duermo se pasa el tiempo más rápido, ¿verdad?”.