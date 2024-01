Milei se enfrenta a la primera huelga general en Argentina a 45 días de asumir

El DNU también regula asambleas laborales, condiciona la recaudación de fondos sindicales y reduce indemnizaciones por despido.

"¿Adónde van con el DNU (decreto) y la ley ómnibus? Desregulan la economía, van a destruir los derechos individuales de los trabajadores, los derechos colectivos, quieren destruir a los sindicatos", planteó en el acto Héctor Daer, secretario general de la CGT.

El gobierno ha argumentado que el ajuste es necesario para encarrilar las finanzas de un país que arrastra años de déficits fiscales y cuantiosas deudas como la que mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 44,000 millones de dólares.

La CGT cuestionó la constitucionalidad del capítulo laboral del megadecreto ante la justicia, que suspendió provisoriamente sus efectos. La decisión fue apelada por el gobierno y el caso ya fue elevado a la Corte Suprema, actualmente en receso.

Para Milei, "esta es la primera vez que (con un DNU) se devuelven libertades a los ciudadanos, que se arma un sistema para que los mercados sean más competitivos y además se eliminan tongos [amaños]. Y ahí tenés por qué están tan enojados".

"El paro no tiene justificación (...) Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo", señaló la canciller argentina, Diana Mondino, en su cuenta de X.

Vuelos cancelados

El transporte aéreo fue uno de los primeros sectores en resentir su actividad, ya que la estatal Aerolíneas Argentina, la mayor aerolínea del país, canceló todos sus vuelos de la jornada con varias horas de anticipación a la protesta.

Casi 300 vuelos fueron cancelados por la medida de fuerza, lo que afectó a 20,000 pasajeros, informó el gobierno. (FOTO: REUTERS/Agustin Marcarian)

Casi 300 vuelos fueron cancelados por la medida de fuerza, lo que afectó a 20,000 pasajeros, informó el gobierno.

"Estoy indignado, ya perdí dinero en venir hasta aquí y la noche de hotel. No sé si me lo devolverán", dijo Sergio González, a la AFP en el aeropuerto local Jorge Newbery, al saber que había perdido su vuelo reservado a Mendoza, en el oeste del país.

Con información de AFP y Reuters