Trump enfrenta un doble desafío legal en Nueva York

El expresidente sostuvo que es "injusto" que se haga el juicio durante la campaña electoral.

"No sé cómo es posible hacer un juicio en plena campaña electoral. No es justo. No es justo", dijo el exmandatario, que debe disputar la presidencia de Estados Unidos a Joe Biden en noviembre.

Trump está acusado en cuatro causas penales y condenado ya a elevadas multas en dos juicios civiles.

Flanqueado por sus abogados, el republicano de 77 años hizo su entrada a la sala del juez instructor Juan Merchan, pausadamente pero con tono exasperado.

"Esto es una caza de brujas y un engaño", dijo el candidato republicano a la presidencia a la prensa al llegar al tribunal.

Esta será la primera vez que un expresidente de Estados Unidos se siente en el banquillo en una causa penal por el pago de 130,000 dólares para comprar el silencio de la exestrella porno Stormy Daniels antes de la elección presidencial de 2016.

Trump está acusado de haber imputado este pago a gastos legales. De ser declarado culpable, podría enfrentarse a cuatro años de cárcel.

Reducen fianza a 175 millones

Pero la justicia le otorgó este lunes un salvavidas, al reducir significativamente la fianza que debe pagar en un juicio por fraude financiero.

La corte de apelaciones redujo el valor de la fianza de más de 460 millones de dólares —que incluía multa e intereses— a 175 millones, y le dio un plazo de diez días para reunir el dinero.

Esa fianza había sido fijada por el juez Arthur Engoron que le condenó, junto a sus hijos Eric y Don Jr. el pasado 16 de febrero, por inflar el valor de sus propiedades para obtener intereses más favorables en préstamos y seguros en su imperio inmobiliario Trump Organization.