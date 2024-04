Trump no daría "ni 10 centavos" a México para atender la crisis migratoria

Incluye la concesión de 20,000 millones de dólares anuales para respaldar a los países pobres de América Latina y el Caribe, de donde sale la mayor parte de los migrantes.

Trump, probable rival republicano del presidente demócrata Joe Biden, candidato a su reelección en los comicios de noviembre, lo considera "una falta de respeto" y no está dispuesto a tolerarlo -dice- si sale elegido en las urnas.

"Dijo que quiere 10,000 millones de dólares esencialmente solo para hablar, 10,000 millones de dólares para hablar, eso no tiene sentido y eso no sucedería conmigo", declaró Trump al presentador Brian Kilmeade del canal "Fox & Friends".

"Falta de respeto"

Es "sencillamente una falta de respeto hacia el presidente. A mí nunca me dirían eso. Nunca dirían, antes de hablar, quiero 10,000 millones de dólares al año (...) nunca me lo pedirían", afirmó. "No le daría 10 centavos", zanjó el republicano.

Trump intensifica, si cabe, los calificativos antimigrantes a medida que avanza la campaña a pesar de que, salvo imprevistos, tiene asegurado el duelo contra Biden en noviembre.

"Están matando a nuestro país, están matando a nuestra gente", lo "envenenan", son "delincuentes", psicópatas... La lista es larga y se va engrosando cada semana.

En realidad la mayoría de esos migrantes son latinoamericanos que huyen de la pobreza, la violencia o la corrupción. Trump amenaza con deportarlos "masivamente" si gana las elecciones.