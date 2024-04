Biden firma ley para enviar fondos a Ucrania por 61,000 millones de dólares

La ley, que prevé 61,000 millones de dólares en ayuda militar y económica para Kiev, "reforzará la seguridad de Estados Unidos y la seguridad del mundo", dijo el presidente estadounidense, que reconoce que el proceso legislativo ha sido “difícil".

"No nos inclinamos ante nadie. Y ciertamente no ante (el presidente ruso) Vladimir Putin", dijo el demócrata de 81 años.

"No abandonamos a nuestros aliados, los apoyamos. No dejamos que ganen los tiranos, nos oponemos a ellos. No nos quedamos mirando cómo cambia el mundo, le damos forma", prosiguió, y alabó el consenso político alcanzado entre los demócratas y algunos republicanos, tras meses de difíciles negociaciones sobre el texto.

¿Qué incluye el paquete de ayuda a Ucrania?

El impacto de la legislación fue inmediato. Biden dijo que había aprobado un suministro inicial de 1,000 millones de dólares en armamento para Ucrania y que el flujo de estas armas comenzaría en cuestión de horas.

El paquete inicial de ayuda incluye vehículos, munición de defensa antiaérea Stinger, munición adicional para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, munición de artillería de 155 mm, munición antitanque TOW y Javelin y otras armas que pueden ponerse en uso inmediatamente en el campo de batalla.

El mandatario demócrata, que se medirá previsiblemente al expresidente republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre, presionó durante seis meses a los legisladores para que aprobaran más fondos para Ucrania. Trump se opuso a la ayuda a Ucrania, y algunos republicanos se negaron a respaldarla, cuestionando si Ucrania podría ganar alguna vez.

"Esto es un recordatorio de lo que Estados Unidos puede hacer cuando nos unimos a pesar de nuestras diferencias", dijo, agregando que la aprobación de la legislación envía un mensaje directo al presidente ruso, Vladimir Putin, cuyo ejército ha estado ganando terreno en Ucrania.