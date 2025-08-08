ChatGPT 5 ahora tiene doctorado: estas son las novedades del modelo más poderoso de OpenAI

El chatbot también puede asumirse como alguien oyente, o sea, cálido y relajado que refleja sus pensamientos con calma, claridad e incluso ingenio, mientras que la cuarta personalidad es la nerd, que tendrá un tono juguetón que explica conceptos con claridad mientras celebra el conocimiento y descubrimiento.

Otra de sus características de personalización tiene relación con la interfaz, desde donde ahora se puede configurar el color de las burbujas de conversación, el botón de voz y el texto resaltado desde el menú de Configuración.

Cómo usar ChatGPT 5 gratis

En este sentido, OpenAI dio a conocer que de ahora en adelante eliminará el selector de modelos para los usuarios gratuitos que antes permitía elegir entre GPT-4o, GPT-1 y GPT-4.5, pues funcionará con GPT-5 por defecto, además de que combina todos los modelos anteriores en uno más rápido e inteligente.

(ChatGPT )

Esta opción era relevante, pues a partir de ella los usuarios podían cambiar entre modelos para diferentes necesidades específicas, como una respuesta más rápida, en algunos casos, o una más robusta en términos de información.

Asimismo, el modo de voz también tendrá nuevas actualizaciones, pues ahora será más capaz de comprender instrucciones y permitirá a los usuarios de pago modificar su estilo de habla para adaptarse a cada una de las personas y la manera en que usan el chatbot.

Nuevas funciones de productividad

ChatGPT cada vez es más relevante para los programadores y teniendo en cuenta esto, OpenAI dijo que Vibe, su herramienta para generar código, tendrá una actualización que la hará más hábil para procesar indicaciones complejas y descriptivas en el proceso de creación de una app o un sitio web.

Por otra parte, si bien Google tiene su propia herramienta de IA que se vincula a sus diferentes plataformas de productividad, OpenAI dio a conocer que con GPT-5 ya será posible conectarse a las cuentas de Gmail y Calendar de los usuarios.

A partir de esta nueva función, el usuario podría solicitar instrucciones como “ayúdame a planificar mi agenda mañana”, y así acceder a la información de correos electrónicos y agenda para establecer las actividades diarias e incluso notificar en caso de mensajes valiosos perdidos.