¿Cómo es vivir en Australia como extranjero? Esto cuenta una latinoamericana

Otros requisitos para obtener el visado Work & Holiday son los siguientes:

-Tener entre 18 y 30 años

-Pasaporte válido con 6 meses como mínimo

-Disposición a llenar solicitud y pagar la visa de 365 dólares

-Tener un nivel de inglés funcional, que se comprueba por medio de un examen IELTS.

-4,200 dólares de solvencia económica

-Haber estudiado en universidad o nivel técnico

-Estar dispuesto a tomarse un examen médico

-Estar dispuesto a proporcionar datos biométricos

Estos requisitos también son muy parecidos para los mexicanos interesados en este mismo tipo de visado.

¿Cómo es adaptarse a Australia?

Los primeros días en Australia fueron sencillos y naturales gracias, principalmente, al entorno que rodeó a la joven peruana.

"El 80% de personas que conocí al llegar tenían la misma visa que yo y estaban pasando por el mismo proceso: buscar casa, trabajo, amigos y adaptarse a un nuevo país muy lejos de casa. El otro 20% estaban con visa de estudiante así que también estaban en el mismo proceso más la carga de estudiar unas cuantas horas a la semana", explicó.

Durante las dos primeras semanas en Australia, Xilena se hospedó en un hostel, donde vivió en un ambiente de confraternidad y acompañamiento.

El idioma no fue un problema para Pinedo, aunque el acento australiano puede ser un poco complicado para los hablantes no nativos, pero en general los australianos son amables y están dispuestos a ayudar a quienes no entienden muy bien el indio.