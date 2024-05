NASA lanza nuevo satélite para observar cómo el calor se escapa de los polos

"Esta nueva información, que nunca habíamos tenido en el pasado, nos ayudará a modelar lo que está sucediendo en los polos y en el clima", explicó en rueda de prensa a mediados de mayo Karen St. Germain, directora de investigaciones científicas relacionadas con la Tierra de la NASA.

El satélite, del tamaño de una caja de zapatos, fue lanzado por un cohete Electron de la empresa Rocket Lab desde Mahia, en el norte de Nueva Zelanda.

The first launch for our latest Earth-observing mission – PREFIRE – is set for Saturday, May 25, at 3:15am ET (0715 UTC).

