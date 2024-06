El COI autoriza la participación de 11 bielorrusos y 14 rusos en París 2024

El Comité Olímpico Internacional (COI) autorizó la participación de 14 deportistas rusos y 11 bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París, programados para celebrarse del 26 de julio al 11 de agosto. Esta decisión abarca cuatro disciplinas según la primera lista publicada por el organismo.

Estos atletas no solo tuvieron que superar sus respectivas pruebas clasificatorias, sino también un doble control efectuado por el COI para verificar que no apoyaron la invasión rusa de Ucrania y no tienen ningún vínculo con el ejército de Rusia ni Bielorrusia.

Dieciséis de ellos competirán en la disciplina de lucha grecorromana, dos lo harán en halterofilia, tres en salto de trampolín y cuatro en ciclismo de carretera. Uno de los ciclistas será Alexandr Vlasov, quien quedó en cuarto en el Giro de Italia en 2021.