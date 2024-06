El G7 aprueba un plan de ayuda financiera para Ucrania

El plan para Ucrania busca utilizar los intereses que generen los cerca de 300,000 millones de euros (325,000 millones de dólares) de activos rusos congelados por los aliados occidentales tras la invasión de febrero de 2022, como garantía para otorgar un crédito de 50,000 millones de dólares al país en guerra.

"Tenemos un acuerdo político al más alto nivel para este pacto. Y son 50,000 millones de dólares este año que se destinarán a Ucrania", dijo un alto responsable de la administración estadounidense que habló bajo condición de anonimato.

El plan es complejo y aún quedan incógnitas sobre qué pasaría si los activos rusos se liberaran, en caso de un hipotético acuerdo con Rusia, o quién asumiría el riesgo en caso de impago.

Zelenski llegó a la cumbre, celebrada en Apulia, Italia, la mañana de este jueves.

Al margen de la cumbre, Zelenski declaró que había firmado un acuerdo de seguridad de 10 años con Japón y que este país proporcionaría a Ucrania 4.500 millones de dólares este año. Zelenski también firmó más tarde un nuevo acuerdo de seguridad a largo plazo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"Nuestro objetivo es fortalecer las capacidades creíbles de defensa y disuasión de Ucrania a largo plazo", dijo Biden en una conferencia de prensa conjunta con Zelenski.

Zelenski dijo que este acuerdo es un "puente" para entrar en la OTAN. "Se trata de un acuerdo sobre seguridad y, por tanto, sobre la protección de la vida humana", aseguró.

Biden afirmó que el mensaje del G7 al presidente ruso Vladimir Putin es: "No puedes esperar que nos vayamos. No puedes dividirnos". El grupo de naciones ricas también acordó un préstamo de 50.000 millones de dólares para Ucrania respaldado por los beneficios de los activos rusos congelados.estra al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que "no estamos retrocediendo".