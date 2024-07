Pete Buttigieg

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, consiguió una sólida base de seguidores entre los votantes del Partido Demócrata durante sus primarias de 2020 contra Biden y Harris, ganando el caucus de Iowa, el primero en la carrera por la nominación presidencial del conglomerado.

Visto como un refinado defensor de las políticas de Biden, Buttigieg luego respaldó al presidente y fue elegido para unirse al gabinete del Gobierno entrante en 2021. El exalcalde de South Bend, Indiana, también tiene profundos vínculos con Michigan, un estado que será clave para los demócratas en noviembre.

El domingo, Buttigieg respaldó la candidatura de la vicepresidencia y dijo: "Harris es ahora la persona adecuada para tomar la antorcha, derrotar a Donald Trump y suceder a Joe Biden (...) Haré todo lo que pueda para ayudarla a ganar”.

Gretchen Whitmer

Whitmer ha construido una base sólida en el disputado estado de Michigan, postulándose sobre una plataforma de conversaciones directas y cuestiones cotidianas. Atrajo la atención de Biden en 2020 y fue examinada como posible compañera de fórmula antes de que Biden eligiera a Harris. Fue una de las principales defensoras del intento de reelección de Biden.

Una candidatura Harris-Whitmer sería la primera exclusiva de mujeres para un partido político importante de Estados Unidos, una ventaja potencial en unas elecciones en las que los derechos reproductivos de las mujeres son un tema central, en caso de que esta combinación pudiera superar el sexismo.

Whimter respaldó a Harris en una publicación en X el lunes y dijo que será copresidenta de la campaña de Harris. Le dijo a WLNS, una unidad de la cadena CBS, que no aceptaría el puesto de vicepresidenta si se lo ofrecieran. "No me iré de Michigan", declaró.

Harris se centrará en reducir los costos para los votantes de Michigan, "restaurar sus libertades, generar empleos y cadenas de suministro en casa y construir una economía que funcione para los trabajadores", afirmó.

"No podemos permitir que Donald Trump se acerque a la Casa Blanca. ¡Vamos!".

Con información de Luke Abbaszadeh, AFP y Reuters