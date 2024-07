Países que rechazan los resultados de las elecciones

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el retiro de personal diplomático de Venezuela y puso "en suspenso" las relaciones diplomáticas con el país sudamericano hasta que se realice una revisión completa de los resultados de las elecciones del fin de semana.

"Por respeto a mis convicciones diplomáticas, (para evitar) que mi silencio se convierta en complicidad, el gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela", dijo Mulino en conferencia de prensa.

"Algún tropiezo va a causar esta decisión, no me cabe la menor duda, pero quiero que los venezolanos en Panamá tengan claro que no me queda otra opción", agregó.

Huyendo de la prolongada crisis, miles de venezolanos atraviesan mensualmente la peligrosa selva que separa Panamá de Colombia en busca de continuar su larga travesía hacia Estados Unidos. El año pasado, poco más de medio millón de migrantes atravesaron el Darién, la mayoría de ellos, venezolanos.

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este lunes en redes sociales que el gobierno de Venezuela cometió fraude en las elecciones del domingo y desconoció a través de su cancillería los resultados que dieron ganador al gobernante Nicolás Maduro.

"El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es más que una victoria pírrica", afirmó Milei en un video de Tik Tok de menos de un minuto.