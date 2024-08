¿Qué sabemos del virus Oropouche y cuáles son sus síntomas?

Las autoridades sanitarias brasileñas también están examinando seis posibles casos de transmisión de la enfermedad de mujeres embarazadas a sus hijos.

El virus causa síntomas similares a los del dengue, como los siguientes:



fiebre

dolor muscular

rigidez en las articulaciones

dolor de cabeza

vómitos

náuseas

escalofríos

sensibilidad a la luz

Si bien los síntomas suelen durar entre cinco y siete días, en algunos casos graves puede presentarse con meningitis aséptica, que puede ser mortal.

¿Existe un tratamiento?

No hay tratamientos específicos ni vacunas.

En las regiones afectadas, la mejor protección es evitar las picaduras de jejenes y mosquitos, cubriéndose las piernas y los brazos, utilizando repelentes y mosquiteros de malla fina, según la OPS.

Países afectados por el virus Oropouche

Hasta ahora la fiebre de Oropouche se ha detectado principalmente en áreas de América del Sur, América Central y el Caribe.

La enfermedad se ha concentrado históricamente en la región amazónica, pero factores "como el cambio climático, la deforestación y la urbanización no planificada" han favorecido la extensión a estados no amazónicos de Brasil y países que hasta ahora no habían reportado casos como Bolivia y Cuba, informó la OPS.

Desde principios de 2024 se han registrado más de 8,000 casos en cinco países: Brasil, Bolivia, Perú, Cuba y Colombia, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Solamente en Brasil se registraron a la fecha 7,236 casos.