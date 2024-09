Putin permanece libre en Mongolia, pese a la orden de arresto de la CPI

Kiev (Ucrania) urgió a Mongolia, miembro de la CPI, a ejecutar la orden de arresto, y acusó al país asiático de "permitir al criminal inculpado escapar a la justicia", al no detenerlo.

El propio tribunal con sede en La Haya recordó la semana pasada que todos sus Estados integrantes tienen la "obligación" de detener a las personas buscadas.

Pero en la práctica, la CPI no dispone de una fuerza coercitiva propia, y poco puede hacer si Ulán Bator no cumple con su obligación. Rusia, a su vez, no reconoce la jurisdicción de la CPI.

Mongolia, es un país democrático situado entre los gigantes autoritarios China y Rusia, mantiene fuertes vínculos culturales con Moscú y una importante relación comercial con Beijing. Ambas potencias codician sus recursos naturales y quieren fortalecer allí su influencia.

Fue parte de la órbita de Moscú durante la era soviética, y tras el colapso de la Unión Soviética, en 1991, ha mantenido relaciones cercanas con sus dos países vecinos.

El gobierno de Mongolia no ha condenado la ofensiva rusa en Ucrania y se ha abstenido en la ONU en las votaciones relativas al conflicto. Tampoco realizó ningún comentario frente a la solicitud de captura de Putin.

El presidente mongol, Ukhnaagiin Khürelsükh; el presidente ruso Vladímir Putin caminaron juntos al Monumento Soviético Marshal Georgy Zhukov en Ulaanbaatar el tres de septiembre de 2024. (BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR/AFP)

Junto a Ukhnaa Khürelsükh, el mandatario ruso elogió "la actitud respetuosa" de Mongolia hacia su "herencia histórica común", y garantizó que los dos países tienen "posiciones cercanas" en "numerosas cuestiones de actualidad internacional".

En las calles de Ulán Bator, Altanbayar Altankhuyag, un economista de 26 años, dijo a AFP que habría sido "inmoral e inapropiado" detener a Putin durante su visita.