Una investigación preliminar de las autoridades libanesas apuntó que "los dispositivos estaban preprogramados para explotar y contenían materiales explosivos colocados junto a la batería", dijo a AFP un funcionario de seguridad.

"Es la guerra"

Los sofisticados ataques contra los equipos de comunicaciones utilizados por el grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán, han sembrado el desconcierto en Líbano, donde los residentes, presas del pánico, han abandonado sus teléfonos móviles.

"Esto no es un asunto menor, es la guerra. ¿Quién puede siquiera asegurar su teléfono ahora? Cuando me enteré de lo que pasó ayer (miércoles), dejé mi teléfono en mi motocicleta y me fui", dijo Mustafa Sibal en una calle cercana al centro de Beirut.

El líder del movimiento proiraní afirmó que Israel enfrentará "duras represalias y un justo castigo, tanto donde lo espera como donde no lo espera".

Intercambio de cohetes

Mientras se emitía la grabación, los ensordecedores estampidos sónicos de los aviones de guerra israelíes sacudieron Beirut, un sonido que se ha convertido en habitual en los últimos meses pero que ha cobrado mayor importancia a medida que la amenaza de una guerra total se ha ido intensificando.

Israel dijo que sus aviones de guerra habían atacado el sur del Líbano durante la noche. Hezbolá informó de que los ataques aéreos se reanudaron en la zona fronteriza por la tarde.