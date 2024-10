Israel asegura que responderá a Irán, ¿cómo puede ser su represalia?

"Todos los sistemas de defensa aérea tienen un punto de saturación, e Irán parece haberse mantenido deliberadamente por debajo del punto de saturación de la defensa aérea israelí", dijo Campbell a la AFP.

"No creo que Irán quiera una gran guerra regional", dijo Jon Alterman, un experto en Oriente Medio del Center for Strategic and International Studies, un grupo de expertos con sede en Washington.

¿Cómo podría reaccionar Israel?

James Demmin-De Lise, analista político y autor de un libro sobre Israel y el antisemitismo, cree que Israel intentará aprovechar su ventaja.

"Irán está ahora totalmente debilitado, ya que sus aliados han sido diezmados", dijo el analista, que pronostica un "cambio de poder bastante dramático" y afirma que Israel probablemente tenga en la mira un cambio de régimen en Teherán.

Una fuente diplomática europea de alto rango, hablando bajo condición de anonimato, dijo que había temores reales de una "extensión del conflicto".

El equipo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "está un poco eufórico, pensando 'tenemos a Nasralá, vamos a cambiar Oriente Medio'", dijo la fuente.

El exprimer ministro israelí Naftali Bennett defendió este miércoles un ataque militar más enfocado contra las instalaciones nucleares de Irán.

Pero Israel ya está luchando en dos frentes: Gaza, donde han muerto más de 41,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Hamás, y el sur del Líbano, donde las tropas lanzaron una operación terrestre contra Hezbolá el lunes.