Musk con Trump, Bloomberg con Harris: ¿quién dona a los candidatos en EU?

Trump dijo en septiembre que establecería una comisión de eficiencia gubernamental encabezada por el multimillonario partidario Elon Musk si gana las elecciones. Las compañías de Musk ya cuentan con una importante porción del gasto federal estadounidense, por lo que su posible involucramiento en el gobierno puede causar varios conflictos de interés.

Diane Hendricks

El hombre más rico del mundo está con Trump, así como lo está la mujer más rica de Estados Unidos, de acuerdo con Forbes, Diane Hendricks. De acuerdo con un perfil suyo publicado en la publicación estadounidenses, en su oficina hay una foto de ella con Donald Trump cerca de una pila de libros con títulos como The MAGA Doctrine, Land of Hope y Back in the Game.

Hendricks, quien en su juventud fue mesera e incluso una conejita de Playboy, cofundó ABC Supply con su esposo, Ken, en 1982 y la convirtió en el distribuidor mayorista de techos, revestimientos y ventanas más grande del país. Después de la muerte de Ken en 2007, Hendricks continuó la rápida expansión del negocio.

Hendricks además posee una firma de desarrollo inmobiliario y una sociedad de cartera, Hendricks Holding, con participaciones en 18 negocios. Su fortuna actual es de 12,000 millones de dólares.

Robert Bigelow

Robert Thomas Bigelow es un empresario estadounidense. Es dueño de la cadena de hoteles Budget Suites of America y es el fundador de Bigelow Aerospace. Bigelow ha brindado apoyo financiero para investigaciones de ovnis y temas parapsicológicos.

En 2021, ofreció un millón de dólares a quien ofreciera una respuesta sobre “la posibilidad de supervivencia de la conciencia humana más allá de la muerte corporal”.

Además de las donaciones que su compañía ha realizado a la campaña de Trump, también ha donado un poco de dinero a los esfuerzos demócratas, de acuerdo con OpenSecrets. Pero si las donaciones a los republicanos son millonarias, ha destinado tan solo 20 dólares a la campaña de Kamala Harris.