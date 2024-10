Cat ladies, la ofensa que quiere ser una bandera progresista

Con la llegada de métodos anticonceptivos y el aumento de derechos reproductivos, así como la incorporación de más mujeres al mercado laboral, han surgido nuevas configuraciones familiares, desde hogares monoparentales hasta parejas sin hijos y personas solteras con mascotas.

De hecho, según la proyección poblacional del 2015, proporcionada a Expansión por la Oficina del Censo de Estados Unidos, poco más del 60% de las familias estadounidenses, no tenía hijos mientras que un 34% tenía hijos propios. Sin embargo, los datos no muestran las razones por las que estas familias no tienen hijos. (La información más reciente sobre el tópico será publicada en noviembre próximo).

A pesar de esta diversidad, el modelo de familia tradicional continúa siendo un estandarte de los sectores conservadores en Estados Unidos, y especialmente del Partido Republicano.

Si bien la familia puede ser un tema sensible y un recurso político para algunos votantes, Quintanilla observa que su importancia en la vida pública no es la misma para todos.

“Es interesante que el liderazgo masculino casi nunca es cuestionado por la situación familiar. En la política, vemos líderes varones sin hijos cuyo liderazgo no se evalúa a partir de su vida personal, lo que evidencia una diferencia en cómo la maternidad o ausencia de ella puede afectar más la imagen de las mujeres en posiciones de poder”​.

Liderazgo femenino y el rol de la maternidad

Las críticas hacia mujeres en posiciones de liderazgo basadas en su situación familiar o en la ausencia de hijos han sido un tema recurrente en el ámbito político. Quintanilla observa que, en estos casos, las mujeres en roles públicos suelen ser evaluadas de manera distinta que los hombres.

“La crítica hacia la situación familiar de una mujer en política es un fenómeno que no suele aplicarse a los hombres en la misma medida. Este tipo de enfoque puede desviar la atención de sus logros y trayectorias”, menciona​.

La historia de Tere, una mujer mexicana de 60 años que trabaja en una empresa nacional, refleja esta situación. Tere ha trabajado más de dos décadas en la compañía, actualmente lidera un equipo de once personas.