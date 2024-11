Quién es Donald Trump, el candidato republicano que busca un segundo mandato

Donald Trump: de empresario a figura política de alto perfil

Donald Trump ha afirmado en múltiples ocasiones que su imperio fue construido por él mismo y que lo más que recibió de su padre fue un préstamo que pagó con intereses. Sin embargo, un informe de The New York Times en septiembre de 2019 reveló que Donald heredó alrededor de 413 millones de dólares (valorados en ese año).

Trump se forjó una reputación como un empresario audaz y exitoso, alcanzando un alto perfil en bienes raíces, entretenimiento y medios de comunicación antes de incursionar en la política. Es graduado de la Wharton School of Finance de la Universidad de Pensilvania y comenzó su carrera en el sector inmobiliario junto a su padre, Fred Trump, quien fue su principal inspiración y mentor en los negocios.

Según el mismo medio, Trump ha declarado que no solo heredó dinero, sino también el estilo de negocios de su padre.

Él y sus hermanos debían haber pagado unos 550 millones de dólares en impuestos de sucesión, pero solo pagaron 52 millones; además, su padre aprovechó varias lagunas fiscales en sus proyectos de construcción. "Fred Trump nunca dejó de aprovechar una brecha fiscal y Donald estaba a su lado, aprendiendo", comenta Gwenda Blair, autora de la biografía de la familia The Trumps (Los Trump), según la BBC.

Durante décadas, Trump fue un personaje recurrente en los medios, conocido por sus propiedades de lujo, su programa de televisión The Apprentice y sus libros, especialmente The Art of the Deal, lo que consolidó su imagen de empresario exitoso y lo familiarizó con el público estadounidense.

En 2015, anunció su candidatura a la presidencia, enfatizando su independencia del sistema político tradicional y adoptando una postura directa que, según él, desafiaba el “establishment” de Washington. El salto de Donald Trump de empresario a figura política fue un proceso que combinó su ya consolidada imagen pública con un mensaje de cambio que resonó entre los votantes.

Trump como presidente de Estados Unidos (2017-2021)

Trump fue el primer presidente en décadas en ganar el cargo sin haber ocupado previamente una posición gubernamental.

Durante su presidencia, Donald Trump implementó una serie de políticas que redefinieron la agenda política de Estados Unidos, enfocándose en un enfoque económico pro-empresarial y en la reducción de regulaciones. En 2017, su administración aprobó la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos, una medida que redujo la carga fiscal para corporaciones y, según Trump, impulsó la competitividad y el crecimiento económico del país.