Voto temprano en Estados Unidos: cómo funciona y quienes se benefician

Este tipo de voto permite a los ciudadanos ejercer su derecho al sufragio antes del día oficial de elecciones, y sus beneficios incluyen la reducción de filas en los centros de votación y la comodidad para quienes no pueden asistir el día de la elección.

Sistema Electoral estadounidense y la modalidad de voto anticipado

El sistema electoral en Estados Unidos es notable por su descentralización del poder y la complejidad para entenderlo.

En pocas palabras, para elegir a la nueva o nuevo presidente, es necesario obtener 270 votos de los 538 votos posibles. Esos votos son emitidos por el Colegio Electoral a través de los representantes (electores) de cada estado; que dependen de su respectiva representación legislativa.

Este 5 de noviembre —y desde hace algunas semanas— los votantes, elegirán por quién quieren que voten en diciembre dichos representantes.

De acuerdo con el académico Gustavo López, del Tecnológico de Monterrey, “el pacto fundacional de Estados Unidos permite que cada estado pueda elegir a sus representantes electorales, incluyendo sus propias reglas para decidirlos”.

Esto significa que no existe una ley nacional que rija de manera uniforme la elección de autoridades, lo que se refleja en que cada estado define aspectos específicos como los criterios de registro de votantes, los lugares de votación, y los tipos de votos anticipados permitidos.

Voto anticipado: qué es y cómo funciona

El voto anticipado incluye varias modalidades: en persona antes del día de la elección, por correo, e incluso en algunos casos por medios electrónicos.

En 2020, el primer año del pico de la pandemia por covid-19, aproximadamente el 46% de todos los votos emitidos fueron por correo, un aumento significativo comparado con el 23% registrado en 2016, de acuerdo con el Pew Research Center y el reporte del MIT "How we voted in 2020" sobre el desempeño de las elecciones estadounidenses.

En estados como California y Oregon, esta modalidad está disponible para todos los votantes sin requerir justificación, mientras que en estados como Texas y Tennessee, su acceso está limitado a grupos específicos, lo cual ha sido criticado por organizaciones de derechos civiles por su posible limitación a la participación democrática.