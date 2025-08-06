AWS capacitará a 450,000 mexicanos en IA generativa y nube para impulsar nuevos unicornios

Publicidad

Tecnología

AWS capacitará a 450,000 mexicanos en IA generativa y nube

La empresa anunció un acuerdo con la Secretaría de Economía para acelerar la enseñanza de herramientas de IA en sectores como pymes y startups nacionales.
mié 06 agosto 2025 03:00 PM
La colaboración, enmarcada en el Plan México del gobierno federal, busca acelerar la transformación digital nacional.

La evolución de la Inteligencia Artificial (IA) no es un asunto exclusivo del mundo tecnológico, sino que también implica la capacitación de talento humano. Para que más mexicanos desarrollen habilidades de nube e IA Generativa, AWS y la Secretaría de Economía alcanzaron un acuerdo por tres años para entrenar a 450,000 personas en este tipo de tecnologías.

La colaboración, enmarcada en el Plan México del gobierno federal, busca acelerar la transformación digital nacional, así como favorecer el emprendimiento, la capacitación masiva de talento en habilidades digitales y la próxima generación de unicornios mexicanos, dijo la empresa.

Paula Bellizia, vicepresidenta de AWS en América Latina, resaltó a Expansión que su finalidad es garantizar “tanto dentro de Amazon como afuera en los países que operamos la capacitación de las personas, que los talentos estén listos para trabajar en esta nueva era de la IA”.

Bellizia resaltó que una de las principales barreras en el progreso tecnológico de México es el talento, de ahí la necesidad de enfocar esfuerzos en la capacitación de habilidades de IA generativa. “Es la puerta de entrada para realmente necesitamos desbloquear”, dijo.

De acuerdo con datos del informe Desbloqueando el potencial de la IA de México 2025 , realizado por Strand Partners en colaboración con AWS, la falta de habilidades digitales y de IA destaca como el problema más urgente y sistémico en el país.

De hecho se trata del obstáculo para la adopción más citado entre las empresas participantes del estudio, ya que el 55% afirmó que les impide adoptar o ampliar su uso de la IA, mientras que ManpowerGroup resalta que que el 74% de los empleadores del mundo enfrenta problemas para cubrir vacantes con personal cualificado.

Además, la escasez de talento cualificado en IA limita directamente la capacidad de México para implementar sus planes en torno a esta tecnología, como el desarrollo de una IA nacional, algo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció la semana pasada .

Como parte de la colaboración, AWS y la SE fortalecerán el ecosistema de startups en el país para promover una nueva generación de unicornios de IA de México, un sector que ya muestran liderazgo en la adopción de esta tecnología, pues actualmente 41% de estas empresas ya han adoptado la tecnología, por encima del promedio nacional de 38%.

A decir de Bellizia, esta iniciativa busca cambiar el promedio de generación de ingresos y apuntar a un mayor crecimiento a través de los efectos de la IA en su productividad y eficiencia.

De hecho, uno de los mecanismos que ya funcionan para este objetivo es el programa AWS Activate, mediante el cual las startups pueden acceder hasta 100,000 dólares en créditos de AWS, soporte de equipos especializados, y conexiones entre la comunidad de emprendedores, con lo que aceleran la innovación y su crecimiento.

Por otra parte, esta no es la primera ocasión que AWS apuesta por México. En noviembre de 2023, la empresa anunció una alianza junto a la SE, a través de la cual se capacitaron a alrededor de 138,000 personas de mipymes y estudiantes en temas de capacidades de la nube para impulsar sus propios negocios o avanzar en la digitalización de instituciones públicas..

Asimismo, en abril de ese año, la firma llegó a un acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) con el objetivo de capacitar a 20,000 empresarios en temas de cómputo en la nube.

