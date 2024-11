Joe Biden autoriza a Ucrania a usar misiles de largo alcance contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a utilizar misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares dentro de Rusia, según declaró a la AFP un funcionario bajo condición de anonimato.

Los periódicos The New York Times y The Washington Post habían informado antes, citando fuentes anónimas, de que esta decisión de Washington responde al despliegue de tropas por parte de Corea del Norte para ayudar a Moscú en el terreno de combate.