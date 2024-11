ATACMS: estas son las armas que Ucrania usa por primera vez contra Rusia

“Cada misil ATACMS está empaquetado en una cápsula de lanzamiento MLRS (plataforma de lanzamiento múltiple de cohetes) similar”, indica la página web del fabricante.

Los ejércitos suelen usar este tipo de sistemas para lanzar un torrente de artillería y el uso de la misma plataforma para lanzar los ATACMS simplifica el suministro en el campo de batalla.

El ATCMS tiene un alcance de hasta 300 kilómetros, indica Lockheed Martin, que es mucho menor que el de algunos misiles que Moscú ha usado para golpear a Ucrania, incluida su arma hipersónica Kinzhal con un alcance reportado de hasta 2,000 kilómetros.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre su uso?

Ucrania, confrontada a una invasión rusa desde hace casi tres años, pedía desde hacía tiempo la autorización de usar armas occidentales de largo alcance para atacar bases desde las cuales Rusia lanza sus bombardeos y contrarrestar el avance de las tropas rusas en el este.

En un giro estratégico a pocas semanas de la investidura de Donald Trump, un alto cargo estadounidense que habló bajo condición de anonimato aseguró el domingo que Washington autorizó a Ucrania a atacar Rusia con sus misiles de largo alcance.

The New York Times y The Washington Post habían escrito que la autorización de Washington fue en respuesta al despliegue de tropas norcoreanas para ayudar a Moscú.

De acuerdo con Kiev, unos 11,000 soldados norcoreanos están desplegados en Rusia y habrían empezado a combatir en la región rusa de Kursk, controlada parcialmente por tropas ucranianas.