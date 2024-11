Votos electorales por estado 2024: Así va el mapa electoral de Estados Unidos

¿Quién va ganando las elecciones en Estados Unidos? Los votantes en este país eligen a su próximo presidente entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. Para ganar, se necesitan por lo menos 270 de los 538 votos del Colegio Electoral. Sigue en tiempo real los resultados. AK

3 AL

9 AR

6 AZ

11 CA

54 CO

10 FL

30 GA

16 HI

4 IA

6 ID

4 IL

19 IN

11 KS

6 KY

8 LA

8 ME

4 MI

15 MN

10 MO

10 MS

6 MT

4 NC

16 ND

3 NE

5 NM

5 NV

6 NY

8 OH

17 OK

7 OR

8 PA

19 SC

9 SD

3 TN 11 TX

40 UT

6 VA

13 WA

12 WI

10 WV

4 WY

3

Votos electorales por estado

Donald Trump

Alabama con 9 votos electorales

Arkansas 6

Carolina del Sur 3

Carolina del Norte 16

Dakota del Norte 3

Dakota del Sur 9

Nebraska* 3

Florida 30

Iowa 6

Idaho 4

Indiana 11

Kansas 6

Kentucky 8

Louisiana 8

Missouri 10

Mississippi 6

Montana 4

Ohio 17

Oklahoma 7

Tennessee 11

Texas 40

Utah 6

Virginia Occidental 4

Wyoming 3

Kamala Harris

California 54Colorado 10Connecticut 7D.C. 3Delaware 3Hawái 4Illinois 19Massachusetts 11Maryland 10Maine* 1Nueva York 28Nueva Jersey 14Nuevo México 5Oregon 8Rhode Island 4Vermont 3Virginia 13Washington 12

¿A qué hora dan los resultados de las elecciones?

Una primera tanda de resultados fluirá entre las 19:00 y las 22:00 horas ET (17:00 y 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México). En esa franja horaria cierran las urnas en la mayoría de los estados columpio, como Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Arizona y Nevada, de acuerdo con The New York Times.

Debido a la variedad en los husos horarios y políticas de conteo de cada estado, los resultados definitivos pueden demorarse por algunos días, como sucedió en la elección de 2020, en la que se pudo proyectar la victoria del demócrata Joe Biden cuatro días después de la elección.

Este escenario se puede llegar a presentar si la contienda es ajustada o si surgen problemas con las verificaciones de los votos por correo y provisionales. De acuerdo con las últimas encuestas publicadas antes de la elección, Harris y Trump estaban casi empatados no solo en el voto general, sino en las elecciones de los estados clave.

Por ejemplo, Georgia, que es uno de los estados columpio, suele realizar un conteo eficiente y rápido, pero puede estar contando los votos enviados por correo, 6% del total, y los votos del extranjero durante días. Si el resultado es cerrado, como ocurrió el 2020, también se puede tardar varios días en saber una tendencia clara del voto.