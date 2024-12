Mujeres que eligen no ser madres: la tendencia en aumento en países desarrollados

La maternidad ha sido vista como una obligación para la mujeres en muchas sociedades, tanto occidentales como orientales, pero cada vez hay más mujeres que desafían este rol de género, por diversas razones, que van desde la realización económica hasta cuestiones económicas.

“Madres y no madres. Nuestro lenguaje crea la falsedad de que estar con un niño es una norma. Palabras como sin hijos o sin hijos colocan firmemente a la persona sin un hijo como la que le falta. Las mujeres que deciden no tener hijos están marcadas como forasteras por nuestras normas sociales y culturales”, escribe Pragya Agarwal, profesora de la Universidad de Loughborough en un artículo para The Conversation.