Lo que Asia revela sobre la política y la democracia

Indonesia, otro ejemplo, ha transitado de un régimen autoritario a una democracia multipartidista que aún lucha con problemas como la corrupción y la fragmentación política. Japón, por su parte, adoptó un sistema parlamentario después de la Segunda Guerra Mundial que trajo estabilidad, pero también generó apatía entre los votantes más jóvenes debido a la falta de alternancia en el poder.

"La democracia no puede definirse de manera uniforme", afirma Beristain. "Cada país adapta este sistema a sus propias realidades históricas y sociales". Este enfoque es crucial para entender que no todas las democracias siguen las mismas reglas o evolucionan al mismo ritmo. En Asia, la democracia no solo es más joven, sino que también enfrenta barreras derivadas de la falta de unidad nacional en el momento de su transición, lo que limita su desarrollo, como señalan Aram Hur y Andrew Yeo.

Además, el índice de democracia muestra que menos del 10% de la población mundial vive en democracias plenas, y más de un tercio está bajo regímenes autoritarios. Esto refuerza la idea de que el progreso democrático no es lineal ni universal. En muchos casos, como ocurre en Pakistán, los avances democráticos se ven comprometidos por crisis económicas y conflictos internos persistentes.

Este índice también revela una tendencia global hacia el estancamiento democrático, con un puntaje promedio mundial que cayó a 5.23 en 2023, marcando su nivel más bajo desde 2006. "Los regímenes híbridos y autoritarios están cada vez más atrincherados, mientras que incluso las democracias más avanzadas enfrentan desafíos significativos", destaca el informe.

El caso de Corea del Sur

Esta imagen proporcionada por la Oficina Presidencial de Corea del Sur muestra al presidente Yoon Suk Yeol pronunciando un discurso el 3 de diciembre de 2024 en Seúl para declarar la ley marcial. El mandatario acusó a la oposición de ser "fuerzas antiestatales" y aseguró que la medida buscaba proteger al país de las "amenazas" planteadas por Corea del Norte. (AFP PHOTO / OFICINA PRESIDENCIAL DE COREA DEL SUR)

Corea del Sur es un país que ha hecho grandes avances desde su transición a la democracia en 1987, pero que sigue lidiando con tensiones políticas y sociales profundamente arraigadas. El reciente intento de imponer la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk-yeol, pone de manifiesto cómo la historia autoritaria del país aún influye en sus instituciones. Que además, no es el único caso en dicho país, pues en años anteriores hubo otros casos de ley marcial que en esos casos si avanzaron.

Este incidente no solo generó alarma en la población, sino que también llevó al primer ministro a considerar el suicidio como respuesta a la presión política.

El sistema democrático surcoreano, aunque sólido en muchos aspectos, sigue enfrentándose a desafíos internos que lo hacen vulnerable. Su relación con Corea del Norte, las tensiones ideológicas y la polarización política son barreras que dificultan el progreso. "La persistente polarización nacionalista impone límites al avance democrático", explica Hur, señalando que estos problemas no son exclusivos de Corea del Sur, sino comunes en muchas democracias jóvenes.