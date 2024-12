El presidente electo Donald Trump aseguró que el gobierno conoce el origen de los drones, pero evita revelar la información según informa CBS.

Durante una conferencia en su residencia de Mar-a-Lago, afirmó que varios drones fueron avistados cerca de su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. Aunque Trump no presentó evidencia, pidió transparencia por parte de las autoridades y señaló que el tema genera incertidumbre innecesaria entre los ciudadanos.

President-elect Donald Trump claimed Monday that the federal government knows points of origin of the mystery drones flying over New Jersey and other East Coast states, but wants to "keep people in suspense." https://t.co/eBWuyIHEld pic.twitter.com/UnV7S3fGMf

— CBS News (@CBSNews) December 16, 2024