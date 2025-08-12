Publicidad

El té Arizona podría subir de precio por primera vez en su historia por Trump

Arizona se ha resistido a subir precios incluso durante crisis económicas y periodos de inflación para apoyar a sus consumidores.
mar 12 agosto 2025 04:57 PM
"Odio la idea de pensarlo": precio del té Arizona aguantó todas las crisis, pero no una política de Trump
Arizona Iced Tea mantiene el precio de su té helado en lata en 99 centavos de dólar desde hace más de 30 años.

Por más de tres décadas, la reconocida marca de té helado Arizona se ha mantenido firme en no subir el precio de su producto en lata, que sigue costando 99 centavos de dólar. Sin embargo, las políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump podrían poner fin a esta tradición.

Don Vultaggio, fundador y presidente de Arizona Iced Tea, advirtió que si no se llega a un acuerdo sobre los aranceles al aluminio, material esencial para las latas, por primera vez en su historia tendrán que aumentar el precio al público.

En declaraciones a The New York Times , Vultaggio explicó que gran parte del aluminio que utiliza la empresa proviene de Canadá, por lo que si ambos países no logran un acuerdo, los costos podrían subir para poder mantener la rentabilidad.

Actualmente, las industrias canadienses de acero y aluminio enfrentan aranceles de 50% impuestos por Estados Unidos, junto con normativas de compra que benefician a proveedores locales y medidas antidumping.

Arizona podría subir sus precios

“Odio incluso la idea. Sería una verdadera lástima después de más de 30 años”, expresó Vultaggio al aceptar que esta podría ser la primera vez que la empresa suba los precios, por un factor externo que los obliga hacerlo.

Arizona Iced Tea se ha resistido a subir los precios, incluso ante momentos de crisis económica, recesión mundial y la constante inflación, pensando en apoyar la economía de sus consumidores y mantenerse firme en su ideal de retribuir a la comunidad.

“Somos exitosos. No tenemos deudas. Somos dueños de todo. ¿Por qué alguien que tiene problemas para pagar la renta debería pagar más por nuestra bebida?”, declaró el empresario en una reciente entrevista para el medio Today.

Cuando le preguntaron si nunca subiría los precios, señaló que eso sería algo complicado de decir, pero que por el momento no veían razón para hacerlo, pues el precio de 99 centavos ha sido una de sus promesas de marca por años.

La marca ha resistido todas las crisis

En tiempos recientes, la marca había optado por hacer latas de menor tamaño para poder lidiar con el tema de la inflación, especialmente por las complicaciones que trajo la pandemia de covid-19, pero el precio se mantenía igual.

“Nuestro marketing nunca se basó en otra cosa que no fuera el sentido común y mucho valor. Pero ese valor viene de años en el negocio. Yo también soy consumidor. Me gustan las ofertas. Me gustan las promociones”, declaró el empresario al Times.

Arizona vende aproximadamente dos mil millones de latas cada año, y cerca de la mitad de esas ventas corresponden a sus icónicos tallboys. Actualmente, es la compañía de té helado más vendida en Estados Unidos, con ingresos anuales que superan los 4 mil millones de dólares.

Hasta el momento, el precio del té Arizona de 99 centavos de dólar se mantiene intacto en Estados Unidos, pero esto podría cambiar si Canadá y el gobierno de Trump no ponen fin a la guerra arancelaria en los próximos días.

