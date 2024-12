¿Qué es Ley de enemigos de extranjeros que Trump usará contra los migrantes?

Sin embargo, el presidente no necesita esperar a que el Congreso invoque la ley basada en una invasión amenazada o en curso o una incursión depredadora. El gobernante tiene autoridad inherente para repeler este tipo de ataques repentinos, una autoridad que necesariamente implica la discreción para decidir cuándo está en marcha una invasión o incursión depredadora.

De acuerdo con un análisis del centro de reflexión Brennan Center for Justice, la ley "puede ser —y ha sido— utilizada contra inmigrantes que no han hecho nada malo, que no han mostrado signos de deslealtad y que están legalmente" en Estados Unidos.

"Es una autoridad excesivamente amplia que puede violar los derechos constitucionales en tiempos de guerra y está sujeta a abusos en tiempos de paz", añade.

Se ha invocado tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.

El presidente necesita una votación en el Congreso para invocarla en el caso de guerra declarada pero no si se trata de una "invasión o incursión predatoria".

Tiene la autoridad "para repeler este tipo de ataques repentinos", lo que implica "discreción para decidir cuándo está en curso una invasión o incursión", añade el centro.

A lo largo de la campaña electoral, Trump despotricó contra los migrantes en situación irregular.