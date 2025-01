Última Hora: Avión se estrella contra helicóptero en Washington

Se trata de un vuelo regional de la compañía PSA Airlines, que colisionó con un helicóptero sobre Washington cuando debía aterrizar en el aeropuerto nacional Ronald Reagan hacia las 21:00 horas (GMT).

Actualización: Autoridades creen que no hay sobrevivientes del accidente aéreo en Washington

We’re aware of reports that American Eagle flight 5342, operated by PSA, with service from Wichita, Kansas (ICT) to Washington Reagan National Airport (DCA) has been involved in an incident. We will provide information as it becomes available.

