El respaldo de Milei a $LIBRA y su colapso desatan un escándalo

Milei se deslinda en una entrevista polémica

Tras la caída de la criptomoneda $LIBRA y la avalancha de críticas que siguieron, el presidente Javier Milei se apresuró a desvincularse del proyecto. En su tuit eliminado, Milei había finalizado su mensaje con "VIVA LA LIBERTAD CARAJO", frase que sus seguidores han adoptado como lema.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario aseguró que no tenía "vinculación alguna" con el proyecto y que, aunque inicialmente había apoyado la iniciativa, no estaba al tanto de los detalles. "No estaba interiorizado de los pormenores y, luego de haberme informado, decidí no seguir dándole difusión", explicó Milei en su declaración.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

En una entrevista con la cadena TN transmitida el lunes, Milei aseguró haber actuado "de buena fe" cuando difundió el viernes información sobre ella.

"Yo no lo promocioné; lo difundí", dijo Milei al canal TN, refiriéndose a la publicación que borró poco después y por la que la oposición lo acusa, entre otras cosas, de haber tenido información privilegiada. Esto "es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol", añadió.

"Alguien que viene y me propone crear un instrumento para fondear (financiar) proyectos; a mí me parece interesante. Por querer darle una mano a los argentinos, me comí un cachetazo", añadió, definiéndose como un "tecnooptimista fanático" y comparando la situación con la inauguración de una fábrica: "¿Vos sos responsable después de la operatoria de la planta?".

La entrevista no está libre de polémica. En redes sociales se filtró una parte eliminada de la entrevista en la que Santiago Caputo, asesor del presidente, interrumpe al periodista y le exige que elimine una pregunta por las implicaciones judiciales.

En ese intercambio, el periodista Joni Viale le insiste que, aunque en su cuenta de X indique que es solo economista, aún es el presidente de Argentina. Además, su cuenta tiene una marca de verificación gris, que solo se otorga a representantes de gobiernos.

A pesar de las afirmaciones en las que trata de deslindarse, la Oficina del Presidente reconoció que Milei había mantenido reuniones previas con representantes de KIP Protocol, la empresa detrás de $LIBRA.

En su comunicado , la Oficina detalló que el 19 de octubre de 2024, Milei tuvo un encuentro con los directivos de la empresa, Mauricio Novelli y Julian Peh, quienes le presentaron su intención de desarrollar el proyecto con la empres autodefinida como una plataforma descentralizada enfocada en la creación de infraestructura blockchain y contratos inteligentes.

Este encuentro, aclararon, fue registrado de forma oficial en el Registro de Audiencias Públicas.

El comunicado también reveló que, el 30 de enero de 2025, Milei recibió en la Casa Rosada a Hayden Mark Davis, quien supuestamente sería el encargado de proveer la infraestructura tecnológica para el proyecto. Sin embargo, la Oficina enfatizó que Davis no tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado como un socio de KIP Protocol.