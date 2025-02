Mario comparte con Expansión, vía Messenger, que su rutina comienza a las 04:00 horas y regresa a casa a las 20:00 horas. Y sus días de descanso, que regularmente son los domingos, los destina a vender bolsas artesanales que le envían desde México con el objetivo de obtener más ingresos.

“Hay una fea costumbre que aprendemos los latinos aquí en EU que es caer en el consumismo. Tenemos muchas facilidades de obtener crédito y endeudarnos. Tomando un callejón sin salida”, comparte el hombre de 46 años. Entre sus gastos, renta, comida y gasolina para su camioneta destina aproximadamente 1,680 dólares al mes.

Sobre cómo está viviendo el segundo mandato de Trump, Mario asegura que hasta el momento no ha tenido ningún altercado con las autoridades. “Por el tiempo que tengo aquí; conozco bien los alrededores, así que nervios no tengo. Sí lamentaría que me agarraran. Pero si no tienes problemas con la ley, como deber multas, que te paren manejando ebrio, con drogas o alguna otra felonía; no hay porque preocuparse. A parte de que hay que estar bien con los impuestos anuales”.

Mario, originario del Estado de México, asegura que la ocasión anterior en la que gobernó el republicano, “todos los inmigrantes nos asustamos; igual muchos regresaron a sus países por el miedo”; y a pesar de que las redadas para deportar migrantes se está incrementando, el hombre no se ha dado a la tarea de resolver su situación porque resulta costoso pagar abogados.

Espera que una de sus dos hijas, quien tiene 13 años y nació en EU, pueda solicitar su residencia, “solo hay que esperar hasta que tenga 22 años; esa es la edad que se considera como adulto aquí”. Su segunda hija es beneficiaria del programa DACA, un programa creado en 2012 que brinda protección contra la deportación a las personas que llegaron al país cuando aún eran menores de edad.

Respecto al envío de remesas, quien para respetar su identidad elige el nombre de Mario, “porque según me parezco a Mario Bros”, asegura que espera en marzo retomar el envío de enviar cada semana 50 dólares a su hermana, algo que pausó por problemas de salud.