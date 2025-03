Trump acusa a Trudeau de no hacer lo suficiente para frenar el fentanilo

Trump escribió en un post en Truth Social que le señaló a Trudeau que él "causó en gran medida los problemas que tenemos con ellos debido a sus débiles políticas fronterizas, que permitieron que enormes cantidades de fentanilo y extranjeros ilegales se derramaran en los Estados Unidos".

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el vicepresidente JD Vance también esnales a tuvieron en la llamada, dijo una fuente familiarizada con la conversación a la agencia Reuters.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que en el último año fiscal, entró a través de la frontera norte suficiente fentanilo para matar a 4,800 millones de personas, aunque no indicó la cantidad exacta de la droga que entró a Estados Unidos vía Canadá.

"En los últimos cuatro años, desafortunadamente, nuestros vecinos en el norte y el en sur, Canadá y México respectivamente, han permitido que Estados Unidos sea un basurero, no solo para extranjeros ilegales, sino fentanilo legal y mortal, que es el asesino número uno de la gente joven en este país", dijo Leavitt en una conferencia de prensa posterior a la llamada.

Trump incluso acusó al premier canadiense de usar para "permanecer en el poder". Trudeau renunció a su puesto como primer ministro el 6 de enero y estará en el cargo hasta que el Partido Liberal elija un nuevo líder, este fin de semana.

"No pudo decirme cuándo se celebrarán elecciones canadienses, lo que me intrigó, como si me preguntara qué estaba pasando aquí. Entonces me di cuenta de que está tratando de usar este asunto para permanecer en el poder", declaró Trump en su red Truth Social.

Tanto Trump como su secretaria de prensa se refirieron a Trudeau como"gobernador" y no como primer ministro. Desde hace semanas, el presidente de Estados Unidos ha insistido en que Canadá debe convertirse en el estado número 51 de Canadá.

El presidente de Estados Unidos "siente fuertemente que sería muy benéfico para la gente en Canadá convertirse ene l estado número 51 de Estados Unidos, no pagarían estos aranceles, pagarían mucho menos impuestos si fueran parte de nuestro gran país", indicó Leavitt.