La disuasión nuclear vuelve al centro de la estrategia global en la era Trump

Rusia: una doctrina de disuasión agresiva

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Rusia usa su arsenal nuclear como eje central de su estrategia de disuasión. Vladimir Putin elevó el nivel de alerta de sus fuerzas nucleares y desplegó armas tácticas en Bielorrusia.

La nueva doctrina nuclear rusa, conocida como "Los fundamentos de la política estatal en el ámbito de la disuasión nuclear", establece que Moscú consideraría un ataque nuclear si percibe una amenaza crítica a su soberanía o integridad territorial, incluyendo agresiones convencionales apoyadas por potencias nucleares.

El Kremlin dejó claro que su arsenal nuclear es un medio de disuasión, pero también rebajó el umbral para justificar su uso.

"La agresión contra la Federación Rusa o sus aliados por parte de cualquier Estado no nuclear con el apoyo de una potencia nuclear se considera un ataque conjunto", señala el documento.

Moscú y Washington controlan el 88% de las cabezas nucleares del mundo, y Putin todavía es el principal responsable de la toma de decisiones sobre su uso.

Corea del Norte e Irán: nuevos jugadores en el tablero nuclear

Corea del Norte intensifico sus pruebas con misiles balísticos intercontinentales y desarrolló un submarino nuclear estratégico SSBN. En enero de 2025, imágenes transmitidas en Seúl mostraron el lanzamiento de nuevos misiles norcoreanos, algo que reforzó la preocupación internacional sobre sus capacidades ofensivas.

Por su parte, Irán avanzó en el enriquecimiento de uranio hasta niveles aptos para fabricar una bomba nuclear. Esto aumenta la incertidumbre sobre el equilibrio estratégico en Medio Oriente.

De acuerdo con el análisis de Leila Bidi y Fatiha Kaïd Berrahal en The U.S. and China’s Attitude and Policy to the Iranian Nuclear Question, el desarrollo nuclear iraní responde a motivaciones defensivas, entre ellas la necesidad de preservar su independencia y resistir la presión de potencias extranjeras, en particular de Estados Unidos.

El futuro del programa nuclear iraní está condicionado por tres factores clave: la percepción de amenazas externas, la dinámica política interna y las capacidades técnicas y materiales disponibles.

"El proceso de toma de decisiones sobre el tema nuclear ha sido una controversia prolongada entre las élites iraníes", afirman las autoras. La relación entre estos factores es incierta, pero lo que parece claro es que ni Estados Unidos ni sus aliados logran frenar la ambición nuclear de Teherán.